صور.. أغلى 10 سيارات أمريكية بيعت في مزاد علني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سبق لعدد من السيارات أمريكية الصنع أن حظيت بقيمة استثنائية خلال بيعها عبر مزاد علني، بعد أن حققت مبالغ خيالية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، السيارات أمريكية الصنع صاحبة أغلى سعر يتم تسجيله خلال بيعها عبر مزاد علني.

وضمت القائمة طراز Duesenberg SSJ الأمريكي موديل عام 1935، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني إلى 22.4 مليون دولار.





من بعده، جاء طراز Shelby 260 Cobra الأمريكي موديل عام 1962، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني لنحو 14.3 مليون دولار.





من بعده، جاء طراز Ford GT40 الأمريكي موديل عام 1968، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني لنحو 12.2 مليون دولار.





من بعده، جاء طراز Duesenberg Model J الأمريكي موديل عام 1931، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني إلى 11.5 مليون دولار.





من بعده، جاء طراز Ford GT40 Mk II الأمريكي موديل عام 1966، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني لنحو 9.7 مليون دولار.





ثم جاء طراز Shelby Daytona Cobra Coupe الأمريكي موديل عام 1965، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني لنحو 9.1 مليون دولار.





من بعده، جاء طراز Ford GT40 Roadster الأمريكي موديل عام 1965، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني إلى 7.4 مليون دولار.





من بعده، جاء طراز Duesenberg Model SJ Convertible Coupe الأمريكي موديل عام 1935، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني لنحو 4.9 مليون دولار.





ثم جاء طراز Packard Twelve Individual Custom Stationary Coupe الأمريكي موديل عام 1934، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني لنحو 4.5 مليون دولار.





في ختام القائمة، جاء طراز Shelby GT350R Competition Model Flying Mustang الأمريكي موديل عام 1965، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بمزاد علني لنحو 3.8 مليون دولار.



