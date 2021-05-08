"مبادرة جديدة".. رئيس الكونغو يصل مصر عقب زيارته للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة السبت، الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتأتي زيارة تشيسيكيدى، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لمصر بعد وقت قصير من إعلان الخرطوم، تقديمه مبادرة جديدة لتسوية خلاف سد النهضة الإثيوبي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع رئيس الكونغو ورئيس دورة الاتحاد الأفريقي الحالية، للتباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصةً قضية سد النهضة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وجولة الرئيس الكونغولي التي شملت السودان ومصر، وتشمل إثيوبيا لاحقا، تأتي في إطار رعاية بلاده لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بوصفها كرئيسة للاتحاد الإفريقي حاليا.