“عروض الجميح الرمضانية” جي ايه سي GN6 2021 متاحة بدون دفعة أولى وأكثر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة جي ايه سي ووكيلها الجميح، ضمن حملة “عروض جي أيه سي في رمضان تعجبك!” على GN6 2021.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جي ايه سي GN6 GT 2021 بسعر 77,850 ريال

مميزات العرض:

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات

باقة صيانة 3 سنوات أو 50,000 كلم أيهما أسبق

تُطبق الشروط والأحكام

السعر النقدي لا يشمل الضريبة

عروض التمويل:

– السعودي الفرنسي

يتيح 50% دفعة أولى – 50% بعد سنتين

نسبة مرابحة 0%

أقساط شهرية بدون دفعة أولى:

1,303 ريال

– بنك البلاد

بدون دفعة أولى

تأجيل دفع الأقساط 3 أشهر

بدون رسوم إدارية

صورة العرض: