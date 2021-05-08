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“عروض الجميح الرمضانية” جي ايه سي GN6 2021 متاحة بدون دفعة أولى وأكثر!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة جي ايه سي ووكيلها الجميح، ضمن حملة “عروض جي أيه سي في رمضان تعجبك!” على GN6 2021.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • جي ايه سي GN6 GT 2021 بسعر 77,850 ريال

مميزات العرض:

  • ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات
  • خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات
  • باقة صيانة 3 سنوات أو 50,000 كلم أيهما أسبق
  • تُطبق الشروط والأحكام
  • السعر النقدي لا يشمل الضريبة

عروض التمويل:

– السعودي الفرنسي

  • يتيح 50% دفعة أولى – 50% بعد سنتين
  • نسبة مرابحة 0%

أقساط شهرية بدون دفعة أولى:

  • 1,303 ريال

– بنك البلاد

  • بدون دفعة أولى
  • تأجيل دفع الأقساط 3 أشهر
  • بدون رسوم إدارية

صورة العرض:

gn6.jpg

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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