هذا الغطاء الخاص يمكنه إطفاء حرائق السيارات في غضون دقائق!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حرائق السيارات هي حوادث مخيفة يُمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة، حيث يُمكن أن تحدث للسيارات التقليدية والكهربائية، ويُذكر أن رجال الإطفاء في حريق لسيارة تيسلا استخدموا 121 ألف لتر من الماء لإطفائها، وها هي شركة نرويجية تُسمى Bridgehill تبتكر حلاً أفضل، وهو غطاء خاص يسع السيارة بأكملها، حيث يحرم النار من الأكسجين ليتم إخمادها في دقائق.

يدر بالذكر أن حرائق السيارات تكون سامة أيضاً، حيث تتسرب مواد كيميائية لا حصر لها إلى البيئة، ويملأ الدخان الضار الهواء عندما يُحاول رجال الإطفاء إخمادها بالماء، على عكس الغطاء والذي يقلل من هذه المخاطر، وبحسب الشركة، يُمكن أن تحترق بطاريات الليثيوم في السيارات الكهربائية بدون أكسجين، إلا أن الغطاء يُمكن أن يساعد في عزل النار حتى وصول رجال الإطفاء.

بالنسبة للغطاء، فهو كبير، حيث تبلغ أبعاده 6 أمتار في 8 أمتار، وهو قادر على تغطية جميع أنواع السيارات، ويأتي بوزن 28 كجم، وكل ما عليك فعله هو نشر الغطاء على الأرض، وسحبه فوق السيارة المحترقة، والتأكد من أنه يُلامس الأرض بعد ذلك، وتوصي الشركة بتركه على السيارة لمدة 20 دقيقة على الأقل لضمان إخماد الحريق، ويُسمح لرجال الإطفاء المدربين فقط بإزالته.

وفي الختام، تُقدم الشركة نوعين من الأغطية، ستاندرد وبرو، حيث تستخدم نسخة الستاندرد لمرة واحدة، في حين أن نسخة برو قابلة لإعادة الاستخدام لما يصل إلى 30 حريق، وهي مثالية لرجال الإطفاء ومنظمات السلامة الأخرى، وبالرغم من كونه ليس حلاً سحرياً لحرائق السيارات، إلا أنه سيقلل الضرر بشكل كبير حتى وصول المتخصصين.