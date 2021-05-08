شركة صينية لبطاريات السيارات الكهربائية تصنع ثروات بالمليارات متفوقة على آبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لمجلة فوربس، فقد فاق عدد المليارديرات التي أنتجتهم شركة كاتل الصينية لصناعة البطاريات عدد المليارديرات من شركات التقنية العملاقة العريقة، حيث دخل 9 من مديريها التنفيذيين والمستثمرين الأوائل في قائمة فوربس بليونير، بفضل امتلاك كل منهم أكثر من مليار دولار.

على مدار العام الماضي، مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، ارتفع سعر سهم كاتل بأكل من 150%، وهاكم قائمة بأصحاب المليارات التي صنعتهم الشركة:

مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، روبن زينج بثروة 32.5 مليار دولار (122 مليار ريال).

نائب الرئيس، شيلين هوانغ، بثروة 14.7 مليار دولار (55 مليار ريال).

نائب الرئيس، بينج ليسري، بثروة 6.6 مليار دولار (24.75 مليار ريال).

المستثمر المُبكر، زينهوا بي، بثروة 8.5 مليار دولار (32 مليار ريال).

فينجانج زهاو، يشغل منصب إداري بالشركة، بثروة 2.4 مليار دولار (9 مليار ريال).

كاي وي، يشغل منصب إداري بالشركة، بثروة 2.3 مليار دولار (8.6 مليار ريال).

ينجمينج وي، يشغل منصب إداري بالشركة، بثروة 1.9 مليار دولار (7 مليار ريال).

كيونجكسينج شين، مستثمر مبكر، بثروة 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال).

يوانتاي شين، يشغل منصب إداري بالشركة بثروة 1.3 مليار دولار (5 مليار ريال).

وفي الختام، يُذكر أن القيمة السوقية لشركة كاتل تبلغ حالياً 904 مليار يوان صيني أي ما يُعادل 139.6 مليار دولار (523.5 مليار ريال) وهو نفس قيمة فولكس واجن أو آي بي إم، وأكثر من ضعف قيمة نيو، وقد تأسست في عام 2011 ويتم تداولها في بورصة شينزين منذ عام 2017 تحت مؤشر SHE: 300750، وتضاعف سعر سهمها أربعة مرات في العامين الماضيين.