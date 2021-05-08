بعد 7 أيام.. فيراري تغلق الباب لبيع طرازين جديدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد 7 أيام فقط من طرحهما، نفدت جميع النسخ المتوفرة من طرازي فيراري الجديدين، Ferrari 812 Competizione و Competizione Aperta.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، خصصت فيراري للبيع 999 نسخة من طراز Ferrari 812 Competizione، و599 نسخة من طراز Competizione Aperta وقد بيعت بالكامل.

ووفرت فيراري طراز Ferrari 812 Competizione بتكلفة 499,000 ألف يورو، في حين طرح شقيقه Competizione Aperta بتكلفة 578,000 ألف يورو.





ولن تبدأ فيراري في عملية توصيل النسخ المباعة من الطرازين لعملائها قبل عام 2022 المقبل، وتحديدا قبل بداية الربع الأول من العام فيما يخص طراز 812 Competizione.

كما لن تبدأ الماركة الإيطالية توصيل النسخ المباعة من طراز Competizione Aperta، قبل الربع الرابع من 2022.





ويعمل الطرازين بمحرك موحد، من فئة v12، بسعة 6.5 لتر وعزم دوران 510 لفات /قدم.

ويميز طراز 812 Competizione، تصميمه الكوبيه، بدون سقف مكشوف، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.85 ثانية.

وطراز Competizione Aperta هو المطروح باللون الأصفر وبسقف مكشوف، ولم تعلن فيراري حتى الآن عن معدل تسارعه أو سرعته القصوى.



