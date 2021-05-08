بصور مشوقة.. هيونداي تكشف عن جيل جديد من السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة هيونداي للمنافسة بقوة في سباق تصنيع السيارات الكهربائية من خلال الجيل الجديد من موديلات "أيونك".

وبحسب موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات، تطرح هيونداي العام المقبل 2022، الطراز الكهربائي "أيونك 6"، وهو الجيل الجديد من موديلات "أيونك" الكهربائية المتميزة من هيونداي.

وسيطرح "أيونك 6"،ضمن فئة سيدان، وحتى الآن لم تكشف هيونداي سوى لقطات مشوقة للطراز.





ومن المتوقع أن يعمل الطراز "أيونك 6" بقدرات كهربائية تتخطى الجيل السابق منه، ويشمل المحرك الذي يتوقع أن يتمتع بنطاق سير يتراوح بين 404 و 435 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

وفيما يخص التكلفة، يرى "إنسايد إي في" أن الطراز سيتوفر للبيع بسعر يبدأ من 42,000 ألف دولار.





يأتي ذلك سعيا من ماركة هيونداي لتحقيق معدل مبيعات لسياراتها الكهربائية خلال فترة 2021/2022، لـ 160,000 ألف سيارة.

"فيلوستر" والنهاية

في الوقت نفسه، شهدت السنوات الأخيرة حالة من الرواج الكبير للسيارات التابعة لفئة SUV، وهو ما دفع العديد من الشركات لوقف تصنيع بعض الفئات الأخرى.

وتضرر طراز هيونداي فيلوستر التابع لفئة "هاتش باك" بشكل كبير من رواج سيارات SUV، وهو ما دفع هيونداي لدراسة وقف تصنيع السيارة.

وتراجعت مبيعات طراز فلوستر بنسبة كبيرة، ولذلك تخطط هيونداي لوقف تصنيع المنتج في الولايات المتحدة.

ومنذ بداية 2021 لم تبع سوى 200 نسخة فقط من طراز فيلوستر بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو ما دفع هيونداي للتفكير جديا في رفعه من السوق الأمريكية بشكل نهائي.

