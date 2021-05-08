ألفا روميو تحيل أيقونتها الشهيرة للتقاعد.. تعرف على السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت ألفا روميو تصنيع أيقونتها الشهيرة Giulietta هاتش باك بشكل رسمي، بعد 11 عاما من الانتشار حول العالم وعائدات كبيرة.

ووفق تقرير لمجلة "أوتو كار" البريطانية المتخصصة بأخبار السيارات، جاءت تلك الخطوة، لاستبدال Giulietta هاتشباك بآخر كهربائي هجين.









ومن المقرر أن تستبدل ألفا روميو هذا الطراز، بموديل باسم Tonal تطرحه قريبا ضمن فئات SUV صغيرة الحجم ويعمل بمحرك كهربائي هجين PHEV.

نسخة جديدة من Giulia

في الوقت نفسه، تطرح شركة ألفا روميو العام الجاري نسخة عالية الأداء من أيقونتها Giulia باسم Giulia Quadrifoglio، بمواصفات وتقنيات استثنائية.

ووفق الشركة الإيطالية الشهيرة، فإن النسخة الأحدث من الطراز ستنافس موديلات فارهة مثل مرسيدس AMG C63.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز الكماليات.





وتتوفر النسخة عالية الأداء Giulia Quadrifoglio من ألفا روميو، بفئة وحيدة للبيع بالأسواق خلال عام 2021، الجاري وتكلفتها 76,345 دولارا.

ويعمل الطراز بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة 505 (أحصنة) بعزم دوران 443 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.