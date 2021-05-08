أثرياء عالم فورمولا 1.. سباق الأغنياء المثير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "فورمولا 1" من المجالات الأكثر إثارة في عالم سباقات السيارات لأنها تستنزف أموالاً أكثر من أي رياضة أخرى.

وتعد منافسات "فورمولا 1" من السباقات الرياضية التي تقدر قيمتها التسويقية بعشرات المليارات من الدولارات، وتضم أغنى أغنياء العالم من المساهمين بها والمتربحين منها.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم، أغنى الشخصيات في عالم سباقات فورمولا 1 خلال عام 2021 الجاري.

أغنى مالك فريق

وبدأ الموقع قائمته بالكشف عن أغنى مالك لفريق سباقات فورمولا 1 في هذا العالم المثير، وهو ديتريش ماتيشيتز، وهو مالك ومؤسس لشركة "ريد بول".

ويمتلك ديتريش ماتيشيتز 49% من أسهم الشركة، ودفعه الشغف بعالم سباقات فورمولا 1 لامتلاك فريقين من فرق السباقات هما فريق Jaguar وفريق Minardi.

ذلك بالإضافة لامتلاكه لمضمار سباقات "ريد بول" بمدينة Spielberg، وهو معقل منافسات جراند بريكس بالنمسا.





أغنى سائق

من بعده، كشف الموقع عن أغنى سائق من المتسابقين في عالم فورمولا 1، وهو البريطاني الشهير لويس هاميلتون، صاحب الـ 7 ألقاب عالمية في سباقات فورمولا 1، براتب سنوي يصل لـ 55 مليون دولار، وتصل قيمة ثروته الحالية ما بين 300 و 500 مليون دولار.





أغنى مروج للسباقات

وأشار الموقع إلى أغنى المنظمين لعالم سباقات فورمولا 1، المسئولين عن التنظيم والترويج لسباقات الفورمولا 1، وجاء أبرزهم في عدد من دول الخليج.

وجاء بعد لك المسؤول عن سباقات فورمولا 1 بمدينة ميامي، وهو رجل الأعمال "ستيفن إم روس"، مالك فريق كرة القدم الأمريكية "ميامي دولفينز"، الذي يمتلك ثروة تقدر بـ 7.5 مليار دولار.



