رئيس وزراء باكستان يصل السعودية في زيارة رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل عمران خان رئيس وزراء باكستان اليوم الجمعة إلى مطار جدة في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.



وكان في الاستقبال أيضا وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وغادر خان في وقت سابق العاصمة الباكستانية إسلام آباد، متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي.

ووفق بيان للخارجية الباكستانية، سوف تتناول المحادثات كافة أوجه التعاون الثنائي بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة وفرص عمل للقوى العاملة الباكستانية، كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث يتوقع أن يتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين الجانبين.





وأضاف بيان الخارجية الباكستانية، أن رئيس الوزراء خان سوف يلتقي خلال زيارته للسعودية بأمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى بالإضافة إلى أئمة الحرمين الشريفين، كما سيلتقي مع الجالية الباكستانية في مدينة جدة السعودية.

وأكد بيان الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد والرياض تتمتعان بعلاقات أخوية وتاريخية متجذرة وطويلة الأمد تتسم بالإيمان والتاريخ المشتركين والدعم المتبادل.

أشاد بيان الخارجية بالتعاون الوثيق في كافة المجالات والتعاون المتبادل بين إسلام آباد والرياض في القضايا الإقليمية والدولية ولا سيما القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية.





وتعود العلاقات بين الجانبين إلى أبريل 1940، أي قبل سبع سنوات من استقلال باكستان عن التاج البريطاني، لتتجه بعد استقلالها عام 1947 نحو آفاق جديدة من التعاون والصداقة، وتكون الحليف الأقرب للسعودية، التي بدورها كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها.

وحرصت قيادتا السعودية وباكستان لأكثر من سبعة عقود على تعزيز علاقات البلدين التي ارتقت لمستوى "الشراكة الاستراتيجية" في مختلف المجالات.