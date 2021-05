إطلاق تطبيق الخليج ٣٦٥ نت 2021 بالتحديثات الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلق فريق الخليج ٣٦٥ نت أحدث نسخة من تطبيق أخبار السيارات التي تم من خلالها إصلاح العديد من المشاكل التي كان يعاني منها المستخدمين في السابق وكذلك تطوير تجربة المستخدم وجعله سهلاً للمتابعة والاستخدام.

كما أن التطبيق الأن أصبح متوفر على جميع الأنظمة حتى يخدم جميع الشرائح وهي: أبل – أندرويد – هواوي، كما يمكنك التسجيل في التطبيق ومتابعة علامتك المفضلة أول بأول وتستطيع التعليق على الأخبار مباشرة.

لتحميل التطبيق: اضغط هنا

صور التطبيق:

