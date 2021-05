بوجاتي تكشف عن ساعة يد مستوحاة من محرك شيرون بسعر 2.09 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من كشف بوجاتي عن طاولة بلياردو جديدة بسعر يتعدى المليون ريال، كشفت العلامة عن ساعة يد جديدة مستوحاة من سيارة شيرون ومحركها الـ 16 سلندر.

وقد تم تصميم الساعة الجديدة بالتعاون مع شركة الساعات الفاخرة Jacob & Co، مع استخدام 190 قطعة ماس بيضاء و109 قطعة ياقوت سوداء و42 قطعة ياقوت برتقالية للعديد من مكونات الساعة.

ربما أبرز عنصر في السيارة هو التصميم المركزي المستوحى بشكل بديع من محرك الـ 8.0 لتر 16 سلندر، والذي يشتمل على 16 مكبس صغير وعمود مرفقي فولاذي يتحرك عمودياً بشكل مماثل لمحركات الاحتراق الداخلي، مع قطعتين مماثلتين لشواحن التيربو.

وسيتم صنع 126 نسخة من الساعة الحصرية الجديدة بسعر باهظ اعتدنا عليه من بوجاتي يبدأ من 560,000 دولار، ما يعادل 2.09 مليون ريال.

