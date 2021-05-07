علامات تلف زيت المحرك وضرورة تغييره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر عملية تغيير زيت المحرك بشكل منتظم وفي مواعيده المقررة من أهم عمليات الصيانة المسؤولة بشكل أساسي عن قوة الأداء العام للسيارة وإطالة العمر الافتراضي للمحرك.

لكن بعض قائدي السيارات يهملون عملية تغيير الزيت، وهو ما قد يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، لذا نستعرض لكم أبرز العلامات التي تدل على تلف زيت المحرك مع ضرورة تغييره بأسرع ما يمكن.

– لون الزيت

من المعتاد أن لون زيت المحرك هو اللون البني أو العسلي الفاتح، لكن مع مرور الوقت وعدم تغيير الزيت لفترات طويلة، يتحول لون الزيت إلى الأسود القاتم نتيجة امتلائه بالشوائب وتعرضه للاحتراق، وهو ما يدل على تلفه وضرورة تغييره.

– لمبة تحذير الزيت

تعد لمبة تحذير الزيت من أهم العلامات التحذيرية في لوحة قيادة السيارة، وفي حال تناقص الزيت داخل المحرك أو تسربه أو وجود مشكلة ما به، فإن لمبة تحذير الزيت تنبه السائق إلى وجود مشكلة متعلقة بزيت المحرك.

– ارتفاع حرارة المحرك

إذا لاحظ قائد السيارة وجود ارتفاع مستمر في درجة حرارة المحرك على الرغم من عمل دورة التبريد بانتظام، فإن هذا يدل على تلف الزيت وفقده لخصائصه.

– صوت ضجيج من المحرك

مع مرور الوقت وانتهاء صلاحية الزيت أو احتراقه يفقد الزيت قوامه اللزج وكفاءته على منع احتكاك الأجزاء الداخلية للمحرك، وبالتالي يصدر صوت ضجيج نتيجة الاحتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك.