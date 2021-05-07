صور.. إطلالة خيالية لفورد وتويوتا وشيفروليه قبل سباقات "ناسكار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركات السيارات الكبرى لعودة منافسات سباقات "ناسكار" الأمريكية الشهيرة في 2022، بعد إلغائها في 2020 والتأجيل في 2021.

وحسب موقع "موتور سبورت"، أعلن عدد من صانعي السيارات بشكل رسمي عن إطلالة الجيل الجديد، للسيارات المشاركة في موسم "ناسكار" 2022.

ومن ضمن الماركات التي أعلنت عن الجيل السابع لسياراتها بسباقات ناسكار للعام المقبل، ماركة تويوتا، وماركة شيفروليه وماركة فورد.









ونقل الموقع اللقطات الرسمية لسيارات الماركات الثلاث التي ستشارك في منافسات السباقات، وكشف عن مواصفاتها، التي طرأ عليها العديد من التغييرات مقارنة بمواصفات السيارات من المواسم السابقة.

ويشمل ذلك تعديل السيارات بمنحها إطارات أكبر حجما بقياس 18 بوصة بدلا من 15 بوصة، كما تعمل السيارات بمحركات موحدة، فئة v8 بسعة 5.86 لتر.

وستختلف القوة الحصانية التي تنتجها السيارات باختلاف مساحة المضمار، وتنحصر بين قوة 670 حصانا إلى قوة 550 حصانا.



