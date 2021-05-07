ميشيلان تنجح في استخدام البلاستيك لصنع الإطارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – الموارد البيئية محدودة على هذا الكوكب، ويوماً ما سنصل لمرحلة نعجز فيه عن دعم تطور حضارتنا البشرية إذا استمرت شراهة الإنسان الحالية وعدم مبالاته بما يحدث، سواء من ناحية استهلاك الموارد نفسها أو من ناحية النفايات التي تتراكم بمعدلات غير مسبوقة.

ضمن جهود تخفيف هذه الأزمة، أعلنت شركة ميشيلان للإطارات عن خطة لإعادة تدوير البلاستيك لاستخدامه في صنع إطارات العلامة في خطوة محورية من المتوقع تبنيها من قِبل صانعات الإطارات العالمية الأخرى.

ويذكر أن البلاستيك من أسوأ النفايات الصادرة عن حضارتنا لصعوبة تحللها وتراكمها في بحارنا بشكل خاص وتدميرها للثروة السمكية.. وقد أكدت ميشيلان على نجاح تجارب استخدام إنزيم خاص لتفكيك البلاستيك وإعادة تشكيله عبر عمليات كيميائية معقدة لصنع الإطارات.

هدف ميشيلان الطموح هو استخدام البلاستيك والمواد الأخرى المعاد تدويرها لصنع 40% من جميع إطاراتها خلال عشرة أعوام، و100% من جميع منتجاتها قبل 2050.