ماذا يحمل "منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد 2021" للعالم؟.. لقاءات سنغافورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم مجموعة بلومبرج الإعلامية الدورة الرابعة من منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد بالفترة بين 16و19 نوفمبر المقبل بسنغافورة.

سيجمع المنتدى نخبة من رجال الأعمال ورؤساء الدول والمبتكرين والأكاديميين البارزين، والمؤثرين من القطاعين العام والخاص والدول المتقدمة والنامية من الشرق والغرب بهدف دفع الجهود الرامية لبناء اقتصاد عالمي مستدام يوفر فرص العمل، ويحدّ من عدم المساواة، ويعزز الصحة العامة.

أهمية المنتدى

وقال مايكل آر. بلومبرج، عمدة مدينة نيويورك السابق لثلاث ولايات ومؤسس مجموعة بلومبرج إل.بي. وبلومبرج الخيرية: منذ انعقاد منتدى الاقتصاد الجديد في نسخته الأخيرة، أثبتت التغيرات التي شهدها العالم أهمية المنتدى والمواضيع التي يناقشها، حيث أظهر الوباء مدى ترابطنا، وبيّن أهمية تعزيز التعاون فيما بيننا.

كما أثبتت اللقاحات الجديدة قوة التكنولوجيا وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

وتعود فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد الذي يحظى بدعم كبير من الدولة المضيفة سنغافورة، لتقام في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة وفرصاً هائلة بسبب تغيّر ميزان القوى بين الشرق والغرب.

وستقتصر المشاركة الشخصية في المنتدى على نحو 400 من القادة العالميين تماشياً مع الإجراءات الوقائية المعتمدة في سنغافورة والمتعلقة بضمان سلامة المشاركين.

حلول مشتركة

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها : "يمثل بداية تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19 محفزاً قوياً للقطاعين العام والخاص لتعزيز تعاونهما بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية الجديدة".

أضاف: "من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكننا بناء أسس متينة تستند إليها المرحلة المقبلة من النمو الصناعي. وسيكون الحد من تداعيات تغير المناخ والحلول التجارية لتكنولوجيا إزالة الكربون من أهم أولويات هذا النمو، وكلنا ثقة بأن هذه المواضيع ستتيح فرصاً اقتصادية جديدة لتطور كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية".

ومن جانبه، قال لي هسين لونج، رئيس وزراء سنغافورة: يسعدنا اختيار سنغافورة لاستضافة منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد 2021 الذي سيجمع نخبة من قادة الأعمال لمناقشة عدد من القضايا العالمية الهامة. هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها سنغافورة هذا المنتدى بعد الاستضافة الناجحة للنسخة الافتتاحية عام 2018. وتماشياً مع التزامنا في سنغافورة وضع الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا، سنعمل بشكل وثيق مع فريق عمل بلومبرج لتوفير بيئة آمنة تضمن صحة وسلامة جميع المشاركين في المنتدى شهر نوفمبر القادم.

شراكة مع أدنوك

ويُقام المنتدى لعام 2021 بالشراكة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة دانغوت وإكسون موبيل وبنك إتش إس بي سي و شركة هيونداي موتور وشركة ماستركارد وشركة تاتا سانز وشركة فانكه.

كما ستكون شركة ماكنزي وشركاؤه شريك المعرفة الحصري و-IDA Ireland الشريك الاقتصادي.

وللمرة الأولى، سيستقبل منتدى بلومبرج للاقتصاد مجموعة جديدة من القادة أصحاب الرؤى الفريدة خلال الفعالية الافتراضية "محفز بلومبرغ للاقتصاد الجديد" التي تقام في 30 يونيو.

تشمل قائمة المدعوين عدداً من رواد الأعمال والتكنولوجيا وصانعي السياسات ممن يعملون لتطوير الحلول والابتكارات التي من شأنها إحداث التغيري الإيجابي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً .

أعمال وابتكارات

وسيسلط الحدث الضوء على أعمالهم المبتكرين لاسيما في مجالات الفضاء والمناخ والتمويل والصحة. كما ستلعب هذه المجموعة دوراً أساسياً في المساعدة في تشكيل حوار منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد الذي يقام سنوياً في نوفمبر، وذلك عبر تنفيذ الأفكار الجديدة واعتماد التفكير الخلاق لتجاوز التحديات التي تواجه البشرية.

ومن شأن منصة بلومبرج الإعلامية للأخبار العالمية أن ترفع مستوى محادثات المنتدى التي سيقودها مدير التحرير أندرو براون، حيث تساهم النشرة الإخبارية اليومية "بلومبرج للاقتصاد الجديد" التي تم إطلاقها مؤخراً في إبقاء مجتمع القادة المؤثرين على تواصل مع الجماهير، وذلك إلى جانب التغطيات الأسبوعية على تلفزيون بلومبرج وراديو بلومبرج وسلسلة الفعاليات الافتراضية "نقاشات الاقتصاد الجديد".

ويتولى الدكتور هنري أ. كيسنجر الرئاسة الفخرية للمجلس الاستشاري لمنتدى بلومبرج الاقتصادي، بينما يرأسه هنري إم بولسون جونيور.

وسيدعم المجلس الاستشاري منتدى بلومبرج في جهوده، ويتألّف من أكثر من 40 من الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال البارزين من جميع أنحاء العالم.