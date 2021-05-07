فيديو يكشف عن كواليس الدمار في فيلم السرعة والغضب الجزء التاسع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمكن استوديو الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب الشهيرة من إنهاء العمل على الفيلم رغم ضغوط وباء الكورونا مع اقتراب موعد عرضه في صالات السينما يوم 25 يونيو.

وقد كشف فريق الإنتاج عن فيديو تشويقي جديد للفيلم يكشف عن كواليس الدمار المرضي الذي سنشهده في السينمات قريباً.

بالطبع غني عن الذكر أن طاقم العمل بذل جهداً مدهشاً لإخراج كل مشهد هنا، حتى المشاهد المولدة عبر الكومبيوتر ليست بالسهلة إطلاقاً.. وعلى سبيل المثال يمكن رؤية سيارة تويوتا 86 أثناء اصطدامها العنيف في مبنى، مع تصريح المخرج أنهم احتاجوا لثمانية أشهر للتجهيز لهذا المشهد تحديداً.

ويُذكر أنه تم التأكيد على استمرار السلسلة الشهيرة للجزء 10 و11، واللذان سيمثلان نهاية السلسلة، مع بدء التصوير خلال الأشهر القادمة.