“المرور” الإجراءات المطلوبة حال الاعتذار عن الاعتراض بشأن مخالفة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات المطلوبة في حالة الاعتذار عن الاعتراض بشأن المخالفة.

وتساءل المُتابع، قائلًا: ” وُقعت بحقي مخالفة ودخلت منصة أبشر لكن يعتذر عن الاعتراض ولم يطلع صورة مخالفة «الوقف الخاطئ» التي وقعت بحقي آمل حل مشكلتي”، وأجاب حساب المرور موضحًا أن المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة للرصد الآلي، لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.