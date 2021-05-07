سيارات سيئة السمعة.. بقع سوداء في رداء جنرال موتورز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لكل ماركة سيارات بارزة مجموعة من الموديلات كانت عثرات في تاريخها واطلق عليها سيارات سيئة السمعة

ينطبق ذلك على مجموعة "جنرال موتورز" الشهيرة، التي سبق لها أن طرحت مجموعة موديلات كانت الأسوأ في تاريخها من التي تعمل بمحرك V8.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات أسوأ موديلات جنرال موتورز العاملة بمحرك V8، لتجنب شرائها مستعملة لما تسببه من متاعب لمالكها وضمت طراز Chevrolet Camaro موديل عام 1980، الذي كان ينتج محركه قوة 120 حصانا ويتوفر بسعة 4.4 لتر.





وطراز كاديلاك V-8-6-4، وكانت كافة النسخ التي توفرت منه ما بين عام 1981 وحتى عام 1984 من النسخ الأسوأ التي طرحت بمحركات V8.





من بعده، ضمت القائمة موديل عام 2003، Pontiac GTO، وكان من أسوأ السيارات العاملة بمحرك V8 وتطرحها ماركة تابعة لجنرال موتورز.





ونسخة عام 1982، من طراز Oldsmobile Cutlass Diesel كان ينطبق عليها الوصف نفسه، لطرحها بمحرك V8 يعامي من تكرار الأعطال.





والنسخ التي طرحت من طراز شيفروليه SSR ما بين عام 2004 و عام 2006، كانت من أسوأ الموديلات العاملة بمحرك V8 وسبق أن قدمتها شيفروليه تحت مظلة جنرال موتورز.





ومن شيفروليه أيضا، حذر الموقع ضمن قائمته من النسخ التي طرحت ما بين عام 1975 وعام 1980، من طراز MONZA، لعملها بمحرك V8 شهد تكرارا للأعطال أدى لتراجع مبيعاته بالأسواق.





من بعده ضم القائمة موديل هامر H2، الذي توفر ما بين عام 2002 و عام 2009، وكان من السيارات صاحبة الحظ السيئ على مستوى المحرك لتكرار أعطال محركه الـ V8.





اختتم الموقع القائمة بطراز Pontiac Grand Prix GXP ضمن أسوأ سيارات جنرال موتورز المطروحة بمحرك V8، وحذر من نسخته المطروحة عام 2005.



