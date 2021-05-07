أفضل السيارات الكهربائية مبيعا في 2021.. تسلا تكتسح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى مجموعة من السيارات الكهربائية بعام سعيد منذ بداية 2021، لتحقيقها معدل مبيعات لأفضل معدل مبيعات خلال العام حتى الآن.

وكشف موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم السيارات الكهربائية صاحبة أفضل معدل مبيعات منذ بداية العام، وضمت في المركز العاشر، طراز هيونداي Hyundai Kona Electric الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 1556 نسخة.





في المركز التاسع، طراز بورش Porsche Taycan الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 2008 نسخة.





في المركز الثامن، جاء ضمن القائمة، طراز نيسان Nissan Leaf الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 2925 نسخة.





في المركز السابع، جاء ضمن القائمة، طراز تسلا Tesla Model S الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 4155 نسخة.





في المركز السادس، جاء ضمن القائمة، طراز أودي Audi e-tron الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 4324 نسخة.





في المركز الخامس، جاء ضمن القائمة، طراز تسلا Tesla Model X الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 5106 نسخة.





في المركز الرابع، جاء ضمن القائمة، طراز فورد Ford Mustang Mach-E الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 6614 نسخة.





في المركز الثالث، جاء ضمن القائمة، طراز شيفروليه Chevrolet Bolt الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 9025 نسخة.





في المركز الثاني، جاء ضمن القائمة، طراز تسلا Tesla Model 3 الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 23.110 ألف نسخة.





في المركز الأول، جاء ضمن القائمة كأكثر موديل كهربائي تحقيقا للمبيعات على مستوى العالم منذ بداية عام 2021 الجاري، طراز آخر من ماركة تسلا هو Tesla Model Y الذي بيعت منه منذ بداية العام الجاري 33.629 ألف نسخة.



