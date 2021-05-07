هيونداي تطرح نسخ منتصف الجيل من"باليساد" و"سوناتا".. موديلات 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى هيونداي لتحسين أسطولها لعام 2022 مع الاقتصاد في طرح نسخ جديدة كليا، بمنح صبغة الـ "فيس ليفت" لعدد من الموديلات.

وقررت هيونداي، طرح نسخ "فيس ليفت"، تحديث منتصف الجيل، لكل من طراز "باليساد"، ضمن فئة suv العملاقة، وطراز "سوناتا" ضمن فئات سيدان الفخمة، للعام المقبل.

وقال "موتور وان" إنه من ضمن التحديثات التي ستجرى على طراز "باليساد"، تعزيز رحابة الطراز من الداخل، وجعله كافيا لاستقبال 7 ركاب.









مع طرح خيار نظام الدفع الخلفي عالي الأداء، لتعزيز قوة السيارة على الطرق الوعرة، بالإضافة لدعم نسختي الطرازين بالجيل الجديد من أنظمة ix35 و Grandeur، ولكن للسوق الكورية فقط.

موديل جديد

ومن الموديلات الجديدة كليا التي تقدمها هيونداي في عام 2022، بخلاف النسخ الـ "فيسليفت"، كانت أعلنت الماركة عن النسخة الأحدث لطراز "كونا N" لعام 2022 بقدرات متميزة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي تطرحه هيونداي، ضمن فئتها N عالية الأداء.

يتمتع طراز "كونا N"، بمحرك توربيني هو نفسه الذي تطرحه هيونداي مع طراز فيلوستر N الهاتشباك الرياضي القوي.

ويأتي المحرك بسعة 2.0 لتر، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 276 حصانا، بعزم دوران 289 لفة/قدم، ومع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.5 ثانية.

وتصل السرعة القصوى لطراز "كونا N"، لـ 149 ميلا في الساعة، ويدعم المحرك ناقل سرعة أوتوماتيكي wet-dual-clutch مزود بـ 8 سرعات.

ويطرح الطراز بإطارات خاصة، من طراز Pirelli P-Zero بقياس 19 بوصة، ويصل وزنه لـ 3,340 رطل، أما عن القدرات التقنية، فمن الداخل يتمتع الطراز بشاشة عدادات خلف المقود بقياس 10 بوصات.

وسيتوفر الطراز للبيع بتكلفة افتتاحية 34 ألف دولار، ويفتح باب حجزه للشراء نهاية عام 2021 الجاري.