مدرعة كهربائية من جنرال موتورز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جنرال موتورز عن أحدث منتجاتها في عالم الصناعات العسكرية، مدرعة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية التي أعلن بها جنرال موتورز عن المدرعة التي صنعتها بطريقة one-off، بمعنى أنها يتوفر منها نسخة وحيدة فقط للبيع حاليا.

وتأتي هذه المدرعة الجديدة ضمن مشروع جنرال موتورز لطرح مزيدا من السيارات الكهربائية مستقبلا، عبر مصنعها المخصص لذلك General Motors eCrate.





وتعمل المدرعة الجديدة التي أعلنت عنها الشركة الأمريكية باسم Infantry Squad Vehicle، بمحرك كهربائي ينتج قوة 200 حصان.

ويعمل المحرك ببطارية كهربائية بقوة 400 فولت، تضخ طاقة بمعدل 60 كيلوواطا في الساعة، تمنح المدرعة القدرة على السير لمسافة تتراوح بين 70 و 150 ميلا على شحنة واحدة.





وذلك مقارنة مع النسخة التقليدية من هذه المدرعة نفسها التي سبق وأن طرحتها جنرال موتورز بمحرك ديزل تقليدي، بسعة 2.8 لتر، ينتج قوة أقل من النسخة الكهربائية، 186 حصانا.

وقدمت جنرال موتورز المدرعة للعرض لعملاء الجيش الأمريكي من مختلف الدول، ضمن فعاليات معرض معدات عسكرية أقيم الإثنين الماضي باسم Charlotte Motor Speedway Rock City Campground.



