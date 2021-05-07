بروفات بالساحة الحمراء.. روسيا تستعد لذكرى النصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بروفات تضع اللمسات الأخيرة لعرض عسكري ضخم مقرر الأحد بمناسبة الذكرى 76 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

لمسات تشمل جميع مراحل العرض وتفاصيله تضبطها روسيا اليوم الجمعة في جميع أنحائها، بهدف تأمين جاهزية استعراض له رمزيته في التاريخ الحديث للبلاد.

ففي العاصمة موسكو، تقف قافلة معدات عسكرية عند شارع تفرسكايا الرئيسي بانتظار أوامر لبدء التحرك نحو الساحة الحمراء بالمدينة.

وتضم القافلة أكثر من 190 مركبة قتالية، ذات عجلات وآليات مجنزرة، وتسير المركبات بسلاسة، على مسارات مطاطية خاصة، حتى لا تتلف سطح الأسفلت.

ولتأمين عملية انسيابها بشكل منتظم، تتحرك جميع المعدات العسكرية في أنحاء المدينة بسرعة لا تزيد عن 20 كيلومترًا في الساعة.

وفي غضون ساعة، ستمر كل المعدات عبر الساحة الحمراء، وستقود القافلة دبابة تي-34 الأسطورية، وتنهيها منظومة الصواريخ العابرة للقارات "يارس"، وفق إعلام روسي.

وإجمالا، من المنتظر أن يحضر العرض الذي يقام في الساحة الحمراء أكثر من 12.5 ألف شخص، وأكثر من 190 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بالإضافة إلى 76 طائرة ومروحية.

وينتظم العرص بقيادة القائد العام للقوات البرية، الجنرال أوليغ ساليوكوف، ويقدمه وزير الدفاع، جنرال الجيش سيرغي شويغو.

وعلاوة على موسكو، شهدت مدينة نوفوسيبيرسك أيضا بروفة العرض العسكري بمشاركة مختلف أنواع القوات والأسلحة ومنها مروحيات مي-8 وصواريخ "يارس".

وعيد النصر على النازية المعروف اختصارا بـ"عيد النصر"، يصادف ذكرى ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، ويقام عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو.

والذكرى عيد وطني تحتفل به روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق باستسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.