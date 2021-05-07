موجز ”الخليج 365” للسيارات.. 10 وحوش أمريكية وموعد"شيكاغو الدولي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

طرح خلال عام 2021، مجموعة من الموديلات الجديدة التي وصفت بأنها ذات تكلفة مبالغ بها مقابل ما تتمتع بها من قدرات.

أعلنت فيات الإيطالية عن طرحها لموديل جديد ضمن فئة SUV، طالبت من عشاقها أن يشاركوا في تسميته عبر موقعها الرسمي.

انضم معرض شيكاغو الدولي للسيارات لقائمة المعارض الناجية من فخ تأجيلات كورونا، وينطلق رسميا يوليو المقبل.

تنصب جهود شركات السيارات العالمية حاليا على تطوير مكيفات هواء تعمل على تنقية الهواء ومنع الجسيمات الضارة من دخول السيارة.

تجذب هواية اقتناء السيارات النادرة وباهظة الثمن العديد من الأغنياء والمشاهير حول العالم، ومنهم من يقتني متحفا خاصا به.

عرف مضمار Nürburgring الألماني كأشهر مضمار لاختبار السيارات في العالم على مستوى السرعة والأداء.

