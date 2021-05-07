هذه السيارة الكهربائية الصغيرة تتعدى تيسلا موديل 3 في المبيعات العالمية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عند التفكير في السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، تقفز سيارات تيسلا عادة للأذهان لرواجها في الأسواق الأمريكية والأوروبية والصينية، خاصة موديل 3، ولكن سيارة أخرى صينية تمكنت من التفوق على سيارات العلامة الأمريكية.

ونتحدث هنا عن “وولنغ هونغ غوانغ ميني” التي تعدت مبيعاتها تيسلا موديل 3 في مارس، لتسجل 39,700 وحدة مباعة، مقارنة بحوالي 25,000 سيارة موديل 3 مباعة خلال نفس الفترة.

ويُذكر أن السيارة الصغيرة تفوقت على موديل 3 خلال يناير وفبراير كذلك بهوامش مماثلة، ويتم إنتاجها في الصين عبر شراكة محلية بين جنرال موتورز وشركات وولنغ موتورز وسايك موتور.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 17 حصان وعزم 85 نيوتن متر، بمدى 170 كيلومتر للشحنة الواحدة وسرعة قصوى 100 كلم\س، ويبدأ سعرها من 28,800 يوان، ما يعادل 17,000 ريال.