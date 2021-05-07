اخبار السيارات

هذه السيارة الكهربائية الصغيرة تتعدى تيسلا موديل 3 في المبيعات العالمية

0 نشر
ابراهيم بليكع 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عند التفكير في السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، تقفز سيارات تيسلا عادة للأذهان لرواجها في الأسواق الأمريكية والأوروبية والصينية، خاصة موديل 3، ولكن سيارة أخرى صينية تمكنت من التفوق على سيارات العلامة الأمريكية.

ونتحدث هنا عن “وولنغ هونغ غوانغ ميني” التي تعدت مبيعاتها تيسلا موديل 3 في مارس، لتسجل 39,700 وحدة مباعة، مقارنة بحوالي 25,000 سيارة موديل 3 مباعة خلال نفس الفترة.

ويُذكر أن السيارة الصغيرة تفوقت على موديل 3 خلال يناير وفبراير كذلك بهوامش مماثلة، ويتم إنتاجها في الصين عبر شراكة محلية بين جنرال موتورز وشركات وولنغ موتورز وسايك موتور.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 17 حصان وعزم 85 نيوتن متر، بمدى 170 كيلومتر للشحنة الواحدة وسرعة قصوى 100 كلم\س، ويبدأ سعرها من 28,800 يوان، ما يعادل 17,000 ريال.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا