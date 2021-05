عملاء رولزرويس في الصين يطلبون سيارات بمليون دولار عبر هواتفهم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ انطلاق وباء الكورونا العام الماضي وقد انتقل تركيز المستهلكين إلى عمليات الشراء الإلكترونية لتفادي التواصل المباشر مع الآخرين ونقل العدوى.. والآن اتضح أن المستهلكين في الصين أخذوا هذا التوجه لحده الأقصى.

في الصين، انتشرت عمليات شراء السيارات عبر الهواتف الذكية، ويشمل ذلك السيارات الفاخرة باهظة الثمن، مع إشارة مصادر صحفية إلى أن رزلزرويس باعت عدة سيارات خاصة جدا عبر تطبيق WeChat الصيني، والذي يجمع بين مزايا واتساب وانستجرام وبايبال.

هذا التطبيق يسمح بتبادل الرسائل وشراء المنتجات بشكل فوري، وقد استخدمه البعض لشراء سيارات رولزرويس بأسعار تتعدى المليون دولار – 3.75 مليون ريال، مثل إصدار فانتوم تمبوس الجديد الحصري المقتصر على 20 نسخة فقط.

وقد تم الكشف عن الإصدار الجديد في معرض شانغهاي للسيارات الشهر الماضي، وبينما يبدأ سعر فانتوم القياسية من حوالي 535,000 دولار (1.42 مليون ريال)، يتراوح سعر إصدار تمبوس الجديد بين 750,000 ومليون دولار.

وقد روجت رولزرويس للإصدار الجديد عبر التطبيق الصيني، مع موافقة بعضهم على شراء السيارة بدون رؤيتها وبدون التحدث بشكل مباشر مع أي موظف رولزرويس.

