حافلة مدرسية مخصصة للخروج على الطرق الوعرة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عادة ما تكون الحافلات المدرسية مملة، لكن حافلة تورسوس هذه مختلفة، حيث تتمتع بمظهر قوي وقدرات مميزة على الطرق الوعرة، ويُطلق عليها اسم Praetorian وتُلقب بـ رانجلر الحافلات، حيث يُمكنها السير على الجبال شديدة الانحدار، وعبور الكثبان الرملية، والخوض في الأنهار العميقة.

وفي محاولتها لجعلها أكثر تكيفاً مع الظروف الصعبة، فقد تم استبدال مصابيح الهالوجين بمصابيح أمامية ليد جديدة توفر إضاءة محسنة، حيث يوفر كل مصباح 4100 لومن “وحدة تدفق الضوء”، ما يجعلها أكثر سطوعاً بثلاثة مرات من مصابيح الهالوجين عالية الشعاع، ويُمكن أيضاً تركيب مصابيح على السقف لتحسين الرؤية.

في الداخل، حصلت المقصورة على مكيف هواء تمت ترقيته، والذي يُمكنه تبريد الحافلة بالكامل وهي تضم 35 راكب من 60 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية في أقل من 15 دقيقة، والذي يعمل أيضاً على الحفاظ على برودة المحرك عند تسلق الكثبان الرملية للحد من ارتفاع حرارته، مع مساحة إضافية بين المقاعد، وشاشات على الجزء الخلفي من المقاعد يُمكن توصيلها بالهاتف الذكي.

وللوفاء بلوائح السلامة الأوروبية الجديدة، فقد أعيد تصميم باب الركاب، حيث سيُفتح ويُغلق في أقل من ثمانية ثوان، كما أنها يُغلق تلقائياً عندما تصل السرعة إلى 3 كم/س، كما تمنع المستشعرات الجديدة الركاب أو العوائق من الوقوع في المدخل، كما حصلت على ترقيات تُحسن من الدخول والنزول من الحافلة، مع نظام جديد للحماية من الحرائق.

وفي الختام، تستمد الحافلة قوتها من محرك ديزل مان بست أسطوانات بقوة 286 حصان و925 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة مخصص للطرق الوعرة ونظام دفع رُباعي، كما يُمكنها صعود المنحدرات بنسبة 65% والخوض في المياه بعمق يصل إلى 889 مم.

