ظهور أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لعرض قدمته هيونداي لمستثمريها مؤخراً، فإنها تُخطط لأن تحصل باليسيد على إصدار فيس ليفت في العام المقبل، حيث ستنطلق في وقت ما من 2022 وستنضم إليها سوناتا فيس ليفت أيضاً.

حتى الآن، من الصعب تحديد ما هو الطراز الذي سيتم الكشف عنه أولاً، وقد تكون هُناك إمكانية لإطلاقهما معاً، ويُذكر أن هيونداي تستعد أيضاً لتدشين أجيال جديدة من ix35 وأزيرا، لكن يُتوقع أن يكونا للسوق الكوري الجنوبي فقط.

تُؤكد خارطة طريق هيونداي التي شوهدت في العرض التقديمي نية الشركة لإطلاق إلنترا N كموديل 2021، ولقد رأيناها عدة مرات على حلبة نوربورجرينج، وتظهر في العرض تحت اسم أفانتي N، والذي سيكون اسمها في كوريا الجنوبية وسنغافورة.

في الجزء الصديق للبيئة من خارطة الطريق، تظهر ميسترا الكهربائية والتي من المقرر تدشينها في وقت لاحق من هذا العام، وستُباع حصرياً في السوق الصيني، ومن ثم ستكشف عن إصدار هجين من أزيرا الجديدة.

وفي الختام، يُذكر أنه في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، كشفت هيونداي عن سنتافي المحدثة بناقل حركة مزدوج القابض الجديد، وكونا وإصداراتها الكهربائية التي حصلت على تحديثات أيضاً لكن لم تحصل على أية تغيير في المحركات أو ناقل الحركة.

