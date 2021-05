كمارو وموستنج وكامري إصدارات ناسكار الجديدة تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كل من شفروليه وفورد وتويوتا عن سيارات السباق من الجيل التالي والتي ستُشارك في كأس ناسكار، وتبدو السيارات شبيهة بالنسخ القياسية مع العديد من الترقيات مثل الهيكل من ألياف الكربون، وغطاء محرك بفتحات تهوية ومشتت هواء خلفي لتحسين ديناميكيتها الهوائية.

التغييرات لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تحصل على واجهة خلفية أوسع، وجنوط جديدة من الألمنيوم مقاس 18 بوصة تبدو أفضل بكثير من الإطارات السابقة مقاس 15 بوصة، وبالرغم من احتوائهم جميعاً على هذه القواسم المشتركة، إلا أنهم يختلفون في مظهر الواجهة الأمامية والخلفية، لتُشبه كل واحدة منهم نظيرتها المخصصة للطرق.

وإلى جانب الترقيات التصميمية، فقد حصلت السيارات على منصة جديدة مع تعليق خلفي مستقل، ونظام توجيه جديد مع مكابح أكبر، وناقل حركة تسلسلي بخمس سرعات، في حين تستمد قوتها من محرك V8 يولد إما 550 حصان أو 670 حصان اعتماداً على الحلبة، وأشارت فورد إلى أن سيارات الجيل التالي قد تم بناؤها مع الوضع في الاعتبار إمكانية استيعاب المحركات الهجينة والكهربائية بالكامل في المستقبل.

وفي الختام، ستُشارك السيارات الثلاث الجديدة كلياً في أول سباق لها على الحلبات العام المقبل، حيث ستتنافس في دايتونا 500 في فبراير 2022.

