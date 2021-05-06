تويوتا لاندكروزر 2022 قد تحصل على نسخة رياضية جديدة بمحرك V8

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع اقترابنا من لحظة تدشين تويوتا لاندكروزر 2022 الجيل الجديد خلال الأسابيع القادمة، تتكاثر التقارير عن احتمالية نقديم نسخة رياضية جديدة للسيارة ضمن فئاتها، والآن نرى تصميماً تخيلياً لهذه السيارة من Carbuzz.

وقد صدرت تصريحات رسمية منذ أسابيع من المتحدث باسم تويوتا في أستراليا، بأنه لا يوجد أي مانع من حصول لاندكروزر وهايلكس على فئة جازو ريسينج GR الرياضية، ما يلمح إلى أن الشركة تدرس ذلك بالفعل خاصة وأن هايلكس GR تم تسجيل ملكيتها التجارية مؤخراً وتؤكد المصادر أنه جارٍ تطويرها.

الجدير بالذكر أن تويوتا لاندكروزر 2022 ستأتي بمحركات جديدة بينها تيربو ديزل V6، بينما نسخة GR قد تستخدم محرك بنزين توين تيربو 4 لتر 8 سلندر.

كما يحتمل أيضاً تقديم فئة مخصصة للطرق الوعرة للاندكروزر، ما يعني بأن تويوتا تنوي طرح نسخ متعددة من الموديل بتعديلات متنوعة لتلبي متطلبات جميع العملاء.