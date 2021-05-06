10 وحوش أمريكية في حلبة اختبارات Nürburgring.. من الأسرع؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرف مضمار Nürburgring الألماني كأشهر مضمار لاختبار السيارات في العالم على مستوى السرعة والأداء.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم السيارات الأمريكية صاحبة أكبر معدل سرعة في تاريخ المضمار، كانت من مختلف الماركات الأمريكية المصنعة للسيارات الرياضية.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز Dodge Viper ACR موديل عام 2017، الذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 7 دقائق وثانية واحدة.





وطراز Chevrolet Corvette C7 Z06، الذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 7 دقائق و13 ثانية.





وطراز Chevrolet Camaro ZL1 1LE موديل عام 2017، الذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 7 دقائق و16 ثانية.





وطراز Chevrolet Corvette C6 ZR1 موديل عام 2017، الذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 7 دقائق و19 ثانية.





وطراز Chevrolet Corvette C8 Stringray موديل عام 2019، الذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 7 دقائق و29 ثانية.





وطراز Chevrolet Camaro Z/28 موديل عام 2014، الذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 7 دقائق و 34 ثانية.





وطراز Cadillac CTS-V موديل عام 2008، الذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 7 دقائق و59 ثانية.





وطراز Ford Focus RS III موديل عام 2008، الذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 8 دقائق و 6 ثواني.





وطراز Ford Mustang GT Performance Pack موديل عام 2015، بمحرك V8، بسعة 5 لتر، ينتج قوة 435 حصان، والذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 8 دقائق و 7 ثواني.





وطراز Chevrolet Camaro SS موديل عام 2008، بمحرك V8، بسعة 4.8 لتر، ينتج قوة 476 حصان، والذي نجح في اجتياز مضمار Nürburgring خلال 8 دقائق و 20 ثانية.



