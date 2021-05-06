هل يجب إطفاء محرك السيارة داخل محطة الوقود؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتشر في جميع محطات الوقود حول العالم العديد من اللافتات التحذيرية، ويعد المطالبة بإطفاء المحرك أثناء ملء الخزان بالوقود أحد أهم هذه التحذيرات، فهل إطفاء محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود صحيح أم خطأ؟ وهل يمثل خطورة على السيارة؟

أجاب خبراء السيارات أنه يجب بالفعل إطفاء المحرك أثناء تعبئة الوقود، وذلك لأنه أثناء التزود بالوقود يحدث تحريك للأتربة والشوائب داخل الخزان، مما يجعل طرمبة البنزين تسحبها، وهو ما قد يؤدي إلى انسداد الفلتر أو حتى تلف طرمبة البنزين.

أما السبب الرئيسي والخطير للتحذير من تشغيل المحرك أثناء تعبئة الوقود، هو الحركة الكهربائية الدائمة الصادرة من الكويل ثم إلى البواجي، وفي بعض الحالات، قد يوجد تهريب في هذه الدائرة الكهربائية.

وفي حين أن محطة الوقود متشبعة ببخار البنزين المنتشر حول طرمبات البنزين، وبالوقت نفسه فإن سيارتك تسرّب الكهرباء، وهو خليط إذا جمعته قد يؤدي إلى حريق في سيارتك والمحطة.

وعلى الرغم من أن حالات اشتعال السيارات في محطات الوقود نادرة حول العالم، إلا أنه يمكن حدوثها خاصة في حال ارتفاع درجات الحرارة الكبير في الصيف، لذلك ينصح دائماً بالحرص على إطفاء محرك السيارة أثناء التواجد في محطات الوقود للحفاظ على سلامتك وسلامة الجميع.