“عروض الجميح الرمضانية” سيارات جي ايه سي 2021 متاحة بدون دفعة أولى وأكثر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات التمويلية من شركة جي ايه سي ووكيلها الجميح، حيث تقدم لكم عدة عروض تمويلية على سيارات جي أيه سي مع عدة بنوك مشاركة.
السيارات المشمولة في العروض:
- جي ايه سي GS3 2021
- جي ايه سي GS4 2021
- جي ايه سي GS5 2021
- جي ايه سي GS8 2021
- جي ايه سي GA8 2021
- جي ايه سي GN6 2021
العروض التمويلية بالتعاون مع بنك البلاد:
- تأجيل الأقساط 3 شهور مع 0% دفعة أولى
- 0% دفعة أولى مع 0% رسوم إدارية (بدون تأجيل)
- خاضع لموافقة بنك البلاد على طلب العميل وفقاً لشروط وأحكام البنك
العروض التمويلية بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري:
- 50% الآن و50% بعد سنتين و 0% مرابحة
- أقساط شهرية بدون دفعة أولى
- خاضع لموافقة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري علي طلب العميل وفقاً لشروط وأحكام البنك
العروض التمويلية بالتعاون مع مصرف الراجحي:
- بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية
- خاضع لموافقة مصرف الراجحي على طلب العميل وفقاً لشروط وأحكام المصرف
العروض التمويلية بالتعاون مع التيسير للتمويل:
- بدون دفعة أولى
- تأجيل الأقساط لثلاثة شهور
- خاضع لموافقة التيسير للتمويل على طلب العميل وفقاً لشروط وأحكام التيسير للتمويل
صورة العروض: