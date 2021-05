فيراري تطلق موديلات Competizione 812 الجديدة بأقوى محرك V12 في تاريخ العلامة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت -كشفت فيراري عن إصدارات Competizione 812 الجديدة المزودة بمحرك V12 أمامي موصوف بأقوى محرك احتراق داخلي في تاريخ العلامة.

ويولد محرك الـ V12 سعة 6.5 لتر بالتنفس الطبيعي 830 حصان وعزم دوران 692 نيوتن متر، أي أقوى من سيارة 812 سوبرفاست بـ 30 حصان.

نستمر مع مواصفات الأداء، حيث تتسارع نسخة الكوبيه من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.85 ثانية فقط، وإلى 200 كلم\س في 7.5 ثانية، بسرعة قصوى 340 كلم\س، ونتوقع معدلات مقاربة لذلك لنسخة الكشف.

وقد تم تزويد السيارتين بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات وأحدث أنظمة الدفع الرباعي لفيراري مع تحديثات هوائية ديناميكية قادمة مباشرة من سيارات الفورمولا 1 للعلامة.. ولم تكشف فيراري عن الأسعار للوقت الحالي.

