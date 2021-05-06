جنرال موتورز تكشف عن مركبة عسكرية جديدة لنقل الجنود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جنرال موتورز لديها قسم دفاع مخضرم ومخصص لتطوير المنتجات والمركبات العسكرية، وقد كشف هذا القسم لتوه عن مركبة جديدة واحدة من نوعها لنقل الجنود.

ما يميز هذه المركبة هو استخدامها لمحرك كهربائي جديد بقوة 200 حصان وعزم دوران 361 نيوتن متر، مع إمكانية التغيير بين أنظمة الدفع الخلفي والرباعي بضغطة زر.

وتعتمد المركبة الجديدة على بطارية 60 كيلوواط\س بمدى قصير نسبياً يتراوح بين 112 و241 كيلومتر للشحنة الواحدة، وتستخدم المركبة نفس شاسيه شيفروليه كولورادو ZR2 بيك أب.

المركبة تظل اختبارية للوقت الحالي ولم توضح جي إم خطط طرح موديل إنتاجي لها.