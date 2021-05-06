ملوك السيارات النادرة في العالم.. قائمة المفاجآت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجذب هواية اقتناء السيارات النادرة وباهظة الثمن العديد من الأغنياء والمشاهير حول العالم، ومنهم من يقتني متحفا خاصا به.

وكشف موقع "هوت كارز" عن أبرز مقتنو السيارات من المشاهير والأثرياء في العالم، لما تتمتع به مجموعتهم الخاصة من السيارات من موديلات نادرة ومميزة.

وضمت القائمة رجل الأعمال الأمريكي Ken Lingenfelter الذي يعتبر من أشهر مقتني السيارات في العالم، ويضم متحفه 150 سيارة مختلفة، من ضمنها 20 سيارة من ماركة لامبورجيني فقط، ويحتفظ بها في مبنى على مساحة 40,000 ألف متر مكعب.





وصاحب دار الأزياء الأمريكي الشهير Ralph Lauren جاء أيضا ضمن القائمة، إذ يمتلك في جراشه الخاصة مجموعة متميزة من السيارات يتخطى عددها الـ 60 سيارة وهي ذات قيمة عالية لندرتها.





من بعده، ضمت القائمة، Nick Mason وهو عازف الدرامز الشهير من فرقة "بنك فلويد"، ويمتلك في جراشه الخاص مجموعة من أندر سيارات العالم تتخطى الـ 40 سيارة، إحداها سيارة فيراري 250 GTO الشهيرة التي تقدر قيمتها وحدها بـ 20 مليون دولار.





من بعده، ضمت القائمة Dmitry Lomakov مالك شركة "ريترو موتور"، الذي يمتلك شغفا لجمع السيارات دفعه لجمع ما يزيد عن 120 سيارة من مختلف الماركات.





و Gerard Lopez رجل الأعمال من مدينة "لوكسمبرج"، الذي يقتني مجموعة استثنائية من السيارات يتخطى عددها الـ 50 سيارة.





ومن بعده ضمت القائمة رجل الأعمال الهندي Mukesh Ambani، الذي يعتبر من أشهر مقتني السيارات في العالم ويضم أسطوله 168 سيارة مختلفة.





و أيضا كاتب الأغاني الأمريكي الشهير Jay Kay من ضمن المشاهير العاشقين لجمع السيارات، ويضم أسطوله ما يزيد عن 20 سيارة نادرة.





واختتم الموقع القائمة بمقتني السيارات الأشهر في العالم، هو المذيع Jay Leno، الذي يضم في مجموعته مجموعة من أندر سيارات العالم، وتم إنتاج برنامج تلفزيوني باسم مجموعته من السيارات.



