فيات تطرح SUV صغير وتطالب عشاقها تسميته.. ماذا تقترح؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فيات الإيطالية عن طرحها لموديل جديد ضمن فئة SUV، طالبت من عشاقها أن يشاركوا في تسميته عبر موقعها الرسمي.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قامت فيات بنشر اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي تطرحه كبداية بالسوق البرازيلية ضمن فئاتها B-segment من السيارات SUV صغيرة الحجم.





وتمنح فيات من ينوون المشاركة في هذا الاستفتاء عبر موقعها الرسمي، ثلاث خيارات من الأسماء، للطراز الجديد يختار عشاق الماركة من بينهم وهم Tuo و Domo و Pulse.

وفيما يخص مواصفاته، ذكر الموقع، أن الطراز سيطرح بمحرك توربيني ذو ثلاث أسطوانات بسعة 1.0 لتر ينتج قوة 125 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.





وستتوفر منه فئة، تعمل بمحرك آخر بسعة أعلى تصل لـ 1.3 لتر، ينتج قوة 109 أحصنة، وناقل سرعة CVT-type gearbox.

شاحنة جديدة

ومن مفاجآت فيات لعام 2022، أن كشفت الماركة الإيطالية فيات عن شاحنة جديدة أنتجتها باسم "تورو" ضمن فئات "بيك أب" صغيرة الحجم، والمقرر طرحها في 2022 .

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للشاحنة التي تسعى من خلالها الماركة الإيطالية لمنافسة شاحنات مثل هيونداي "سانتا كروز".

وتطرح فيات الشاحنة كموديل لعام 2022"، بمواصفات 193.5 بوصة من الطول، و 72.6 بوصة عرض، وتحظى بكشافات أمامية LED، وإطارات عملاقة بقياس يتراوح ما بين 16 و18 بوصة.





ومن الداخل، تتمتع الشاحنة بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح ما بين 7 و8.4 و10.1 بوصة، بالإضافة لشاشة عدادات خلف مقود السيارة بقياس 7 بوصات.

وعن قدرات محركها، ذكر موقع "موتور وان"، أن الشاحنة تتوفر بمحرك توربيني سعة 1.3 لتر، ينتج قوة 185 حصانا.

ويتوفر من الشاحنة نسخة تعمل بنظام دفع رباعي، تتمتع بمحرك تربو ديزل أكثر قوة، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 170 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.

وتطرح الشاحنة "تورو" الجديدة من فيات لعام 2022، بتكلفة افتتاحية تبدأ من سعر 21 ألف دولار.