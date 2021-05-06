تسلا "سايبر تراك" ضمن القائمة.. سيارات مبالغ في سعرها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح خلال عام 2021، مجموعة من الموديلات الجديدة التي وصفت بأنها ذات تكلفة مبالغ بها مقابل ما تتمتع بها من قدرات.

وذلك بحسب موقع "هوت كارز" الذي وفقا لتقييمه، توفرت هذه الموديلات بقدرات أقل من التكلفة التي توفرت بها للبيع بالأسواق رسميا خلال العام الجاري.

ضم الموقع لهذه القائمة، موديل مازيراتي Ghibli بنسخته الجديدة لعام 2021، والذي يتوفر بتكلفة تبدأ من 83,790 ألف دولار، في الوقت نفسه تتوفر مجموعة من الموديلات المنافسة له بقدرات أفضل وبتكلفة أقل، من ضمنها موديل بي إم دبليو الفئة الخامسة الجديد.





وضمن فئات suv، ضمت القائمة طراز كاديلاك أسكيلاد، الذي اعتبره الموقع من السيارات المطروحة بتكلفة أعلى من قيمتها الحقيقية، بتكلفة تبدأ من سعرة 77,490 ألف دولار، في حين يتوفر موديل من نفس فئته بسعر أقل وإمكانيات أفضل هو طراز شيفروليه Tahoe.





وضمن السيارات الكهربائية توفر ضمن القائمة، تسلا موديل X، الذي يتوفر للبيع بنسخته الجديدة لعام 2021، بسعر افتتاحي يتخطى 100 ألف دولار.





وطراز تويوتا Toyota Mirai العامل بالهايدروجين، ويتوفر بسعر يبدأ من 52,399 ألف دولار، في ظل صعوبة وجود محطات شحن هيدروجين بدرجة كافية، فيعتبر اقتناء مثل هذا النوع من السيارات مغامرة.





وضمن فئة الشاحنات الكهربائية، جاء ضمن القائمة، شاحنة Bollinger B2 التي تطرح خلال عام 2022 بسعر مبالغ به بحسب وصف، "هوت كارز"، لتوفر بدائل بإمكانيات أعلى وسعر أقل، أبرزها شاحنة تسلا "سايبر تراك".





ومن السيارات الرياضية الخارقة، جاء ضمن القائمة من ماركة بوجاتي الفرنسية طراز Divo الذي يتوفر بسعر يبدأ من 2 مليون دولار.





واختتم الموقع القائمة بطراز صغير الحجم، هو طراز Smart Fortwo العامل بالطاقة الكهربائية ويخصص بمقعدين فقط، ويطرح بتكلفة مبالغ بها مقارنة بقدراته بسعر يبدأ من 14,650 ألف دولار.



