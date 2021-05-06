شيكاغو الدولي للسيارات ينجو من تأجيلات كورونا.. ينطلق في هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم معرض شيكاغو الدولي للسيارات لقائمة المعارض الناجية من فخ تأجيلات كورونا، وينطلق رسميا يوليو المقبل.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار اسيارات، يقام المعرض بعروض داخلية وخارجية، للزوار المتوجسين من الأماكن المغلقة.

وكان من المقرر إنطلاق معرض شيكاغو الدولي للسيارات في فبراير الماضي، غير أن استمرار جائحة كورونا دفع المنظمين لتأجيله، حتى تم الإعلان رسميا عن موعد إنطلاقه في يوليو المقبل، في الفترة بين يوم 15 ويوم 19.

عودة المعارض الدولية

ومن المعارض التي شهدت عام 2021 عودتها رسميا، معرض شنجهاي الدولي للسيارات الذي اختتمت فعالياته خلال الشهر الماضي، وفي وقت لاحق من 2021 يعود معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات أيضا، في الفترة بين 17 و 18 نوفمبر.

كما سبق وأن أعلنت إدارة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العودة رسميا في 2022، وبحضور الجمهور.

وعودة معرض الإلكترونيات الأضخم في العالم، تأتي بعد غياب في عام 2020 وعام 2021، وستحتضن فعالياته كالعادة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمعرض "جاري شابيرو"، على عودة فعالياته بحضور جماهيري، بعد عودة عدد من المعارض البارزة التي يتم تنظيمها بحضور جماهيري ومنها معرض IFA 2021.

وتقام فعاليات معرض CES 2022 في الفترة بين 5 و 8 من شهر يناير العام المقبل، على أن تفتح أبوابه للإعلاميين مبكرا بداية من يوم 3 يناير.

ومن الشركات العملاقة بمجال الإلكترونيات التي ستشارك في المعرض، "أمازون"، وamd، و AT&T، و جوجل، وهيونداي و IBM، وإنتل، ولينوفو وباناسونيك، وlg وسامسونج وسوني.

نسخة 2021

تحولت نسخة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية سي أي إس 2021 وهو أحد أكبر المؤتمرات التكنولوجية في العالم، تحول إلى حدث افتراضي يُنقل عبر الانترنت.

لكن ذلك لم يمنع الشركات الناشئة من عرض أحدث ابتكاراتها، بعد أن أجبرها تفشي فيروس كورونا على إلغاء التجمعات في لاس فيجاس، مكان انعقاد المعرض كل عام.