موجز ”الخليج 365” للسيارات.. نيسان وطعنة "غصن"و أبرز موديلات 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

في محاولة العودة لتحقيق أرباح وإعادة هيكلة محفظتها لتجاوز أزمة "غصن" التي ضربتها في 2018، باعت شركة نيسان اليابانية حصتها بشركة دايلمر.

يترقب عشاق السيارات الرياضية مجموعة متميزة من الموديلات من المقرر طرحها رسميا خلال عام 2022.

أعلنت شركة ستروين عن نهاية عهدها بمحركات الديزل، وحصر محركات سياراتها المستقبلية ما بين العاملة بالجازولين أو الطاقة الكهربائية.

أعلنت شركة بولستر عن توسعة عائلة Polestar 2 لتضم 3 موديلات ببطاريات مختلفة ومدى سير يتراوح من 440 إلى 540 كلم.

تمتلك صناعة السيارات اليابانية عبر تاريخها مجموعة متميزة من الموديلات التي نجحت في تحقيق تاريخ مشرف في عالم سباقات السيارات.

كشفت شركة فورد عن الأسعار الرسمية لطرازها الكهربائي المخصص لمهمات الشحن E-Transit بنسخته الأحدث لعام 2022.

من المعروف أن السيارات الرياضية الحديثة تتمتع بإمكانيات هائلة تزأر من خلالها، وغالبا ما يفضلها الشباب عشاق السرعة الجنونية

