كيا EV6 الجديدة تحقق نجاحاً فورياً في أوروبا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حققت كيا EV6 الكهربائية الجديدة نجاحاً فورياً في الأسواق الأوروبية بعد فتح الطلب عليها مؤخراً، مع تعبير أكثر من 33,000 عميل عن اهتمامهم بشراء السيارة، وتسجيل الشركة لـ 7,300 حجز مؤكد لها.

ووضحت كيا أن حجم الاهتمام بالسيارة يتعدى النسخ المخطط لإنتاجها بـ 300% بالفعل خلال العام الجاري.

ويبدأ سعر EV6 الجديدة في أوروبا من 44,990 يورو (234,000 ريال) للنسخ الأساسية ببطارية 77 كيلوواط\س ومحرك كهربائي واحد، بقوة 170 حصان وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي.

الفئات الأفخم والأعلى أداءً ستتمتع بقوة إجمالية 577 حصان وعزم 740 نيوتن متر وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.5 ثانية فحسب ونظام دفع كلي حصري.