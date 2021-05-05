نيسان تبيع حصتها في مرسيدس بما يعادل 5.25 مليار ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – باعت نيسان حصتها في دايملر المالكة لمرسيدس بقيمة 1.4 مليار دولار (5.25 مليار ريال) بعد خطوة مماثلة من شريكتها في التحالف رينو.

وصرحت نيسان على موقعها الرسمي إنها باعت 16.4 مليون سهم دايملر بقيمة 70 يورو تقريبًا لكل سهم، مع تركيز العلامة على استعادة الربحية وتنشيط مبيعاتها العالمية.

ويُذكر أن نيسان ورينو بدأت مشاريع مشتركة مع مرسيدس منذ عقد تقريباً، معظمها لم يُكتب لها النجاح، مع ازدياد الوضع سوءاً بعد الإطاحة برئيس التحالف السابق كارلوس غصن منذ ثلاثة أعوام تقريباً.

وقد أكدت نيسان إن تعاونها الصناعي مع مرسيدس لن يتأثر ببيع الأسهم، مع استخدام الأموال لتعزيز الهوامش الربحية والاستثمارات الكهربائية للعلامة اليابانية.