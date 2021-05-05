أيهما أفضل لعمل المحرك.. شفط الزيت أم تصريفه؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تغيير زيت المحرك بشكل منتظم وفي أوقاته المحددة من الأمور الهامة التي تحافظ على محرك السيارة وتطيل عمره، لكن عند تغيير الزيت يجد قائد السيارة أنه أمام اختيارين، إما شفط الزيت أو تصريفه، فما هي الطريقة الأفضل بينهم؟

في الواقع هناك اختلاف كبير بين قائدي السيارات بين طريقة الشفط أو التصريف عند تغيير زيت المحرك، حيث أن بعضهم يعتقد أن شفط الزيت عن طريق الأنبوب له أضرار، لأن الأنبوب لن يصل إلى جميع زوايا وقاع المحرك، مما يخلف القليل من الزيت الذي يكون متسخ بالشوائب.

أما البعض الأخر فإنه يرى أن تصريف الزيت من أسفل المحرك أفضل لأنه يؤدي إلى التخلص من كافة رواسب الزيت والأوساخ المتعلقة به وشوائب المعادن.

لكن الذين يؤيدون فكرة السحب يشيرون إلى أن التصريف قد يسبب مع مرور الوقت تهريب القليل من زيت المحرك من مكان خروج الزيت عند تصريفه، فضلاً عن أن البرغي يمكن أن تضيع أحياناً بسبب عملية التفريغ.

في النهاية، أكد الخبراء أن تغيير الزيت من خلال الطريقتين الشفط أو التصريف صحيح، وإن الأمر الأهم هو عدم إهمال تغيير الزيت حفاظا على كفاءة عمل المحرك وسلامة أجزاءه الداخلية.