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“عروض رمضان” يمكنك الآن شراء ام جي T60 2021 بدون ضريبة!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من مجموعة تأجير بشهر رمضان، يا تلحق يا ما تلحق.. عروض رمضان إلى أقصى حدّ.. البيك اب إم جي T60 2021 الآن بدون ضريبة !!

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

مميزات العرض:

  • بدون ضريبة القيمة المضافة
  • قسائم شرائية بقيمة تصل إلى 2,000 ريال
  • سنتين صيانة مجانية أو 30,000 كلم
  • 6 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
  • ضمان المُصنّع لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر (أيهما يأتي أولاً) .

الشروط والأحكام:

  • العرض على الشراء النقدي فقط
  • العرض على موديل 2021
  • تختلف قيمة القسيمة بحسب الموديل
  • يسري العرض حتى نهاية شهر رمضان أوحتى نفاذ الكمية
  • تطبق الشروط والأحكام

صور السيارة:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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