بالصور.. سيارات رياضية أسهل في القيادة رغم قدراتها الهائلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من المعروف أن السيارات الرياضية الحديثة تتمتع بإمكانيات هائلة تزأر من خلالها، وغالبا ما يفضلها الشباب عشاق السرعة الجنونية

لكن هذا الأمر لا ينطبق على هذه المجموعة المتميزة من السيارات الرياضية وصفت بالهادئة والأسهل في القيادة رغم قدراتها الهائلة ،وفق تقرير موقع "هوت كارز" .

وقال التقرير ، هذه السيارات أسهل مجموعة سيارات رياضية يمكن التعامل معها والسيطرة عليها وتتوفر حاليا بالأسواق.

وضمت القائمة في مقدمتها، موديل Subaru BRZ بنسخته الأحدث، والذي تتوفر نسخته الحالية بمحرك ينتج قوة 205 أحصنة ، بعزم دوران 156 لفة/قدم.





كما ضمت القائمة فورد "موستانج" الذي تتوفر نسخته الحالية بمحرك ينتج قوة 395 حصانا.





ومن ماركة لوتس البريطانية، ضمت القائمة، طراز لوتس Elise بمحرك بسعة 1.8 لتر، تربو تشارج، ينتج قوة 243 حصانا.





وضمت القائمة من ماركة مازدا اليابانية، موديل Mazda Miata، وهو أحد الموديلات الرياضية الأعلى مبيعا في العالم، ويتمتع بسهولة كبيرة في قيادته، ويعمل بنسخته الحالية، بمحرك ينتج قوة 181 حصانا، بعزم دوران 151 لفة/قدم.





ومن الموديلات المتميزة ضمن القائمة، طراز شيفروليه كمارو، الذي اعتبره موقع "هوت كارز" من أسهل السيارات الرياضية في القيادة بعزم دوران 455 لفة/قدم.





من بعده، ضمت القائمة طراز هوندا Honda Civic Type R، الذي يعتبر أيضا من أسهل السيارات الرياضية في التعامل والقيادة، وتتوفر نسخته الحالية بمحرك ذو سعة 2.0 لتر ينتج قوة 306 أحصنة.



