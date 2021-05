بوجاتي تصنع طاولة بلياردو بـ 1.12 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت بوجاتي مع شركة IXO لصنع طاولة بلياردو فاخرة ضمن حزمة اكسسوارات جديدة لعملائها بأسعار لا تعقل.

نبدأ بالطاولة نفسها والتي تم صنع إطارها من التيتانيوم والألمنيوم، مع لمسات متعددة من ألياف الكربون والفولاذ المصقول وجلود فاخرة لجيوب الكرات.

من العناصر الأهم في الطاولة هو تقنية متطورة تتحكم في حركة سيقان الطاولة في حالة وضعها على اليخوت لضمان ثباتها أثناء التحرك على المياه، كما تأتي الطاولة بشاشة لمسية 13 إنش عالية الجودة لمتابعة النتائج ووضعيات الكرات.

كما تشمل الاكسسوارات حقيبة جلدية ومصباح LED للسقف من ألياف الكربون وصندوق من الألمنيوم ضمن إضافات أخرى.

وتنوي IXO صنع 30 وحدة من طاولة بوجاتي بسعر يتعدى 300,000 دولار (1.12 مليون ريال)، وسيبدأ التوصيل الشهر القادم.

