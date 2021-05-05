تعرف على الطريقة الصحيحة لتغيير إطارات السيارة بنفسك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم أثناء القيادة على الطرق، أحد هذه المشاكل الشائعة هي تعرض أحد إطارات السيارة للثقب أو للتلف مع عدم وجود محل إصلاح إطارات قريب، مما يستدعي قيام قائد السيارة إلى تغيير هذا الإطار بنفسه.

ولعدم دراية بعض السائقين للطريقة الصحيحة لتغيير إطار السيارة، نقدم لكم عدد من النصائح والإرشادات المفيدة لخبراء نادي السيارات أوروبا، والتي تساعد السائقين على استبدال الإطار بطريقة صحيحة، وبدون تعريض أنفسهم للخطر.

في البداية نصح الخبراء بضرورة إيقاف السيارة على سطح مستوٍ وفي مكان يمكن التحرك فيه بسهولة وأمان حول السيارة مثل ساحات الانتظار.

وشدد الخبراء على أنه يجب تأمين عدم حركة السيارة، وذلك من خلال شد فرامل اليد، وضبط ناقل الحركة على التعشيقة الأولى، أما إذا كانت السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي فإنه يجب نقل ذراع التعشيق إلى وضع الانتظار “P” وغلق جميع أبواب السيارة.

وأشار الخبراء السيارات إلى ضرورة مراجعة كتيب السيارة لمعرفة المواقع الصحيحة القوية أسفل السيارة التي يتم رفع السيارة منها (مواضع ارتكاز مرفاع السيارة).

وسواء تم تأمين السيارة بواسطة سنادات أو حوامل لا يجوز أبدا أن يتم الاستلقاء أسفل السيارة أو تمديد الأذرع أو الأرجل أسفلها، مثلا عند الرغبة في الإمساك بالعجلة بصورة أفضل.

في الخطوة التالية، وجه الخبراء السائقين إلى القيام بفك صواميل الإطار بعض الشئ وليس للنهاية، مع أفضلية فك الصواميل بطريقة متقابلة، ثم يتم رفع السيارة بواسطة مرفاع السيارة حتى يفقد الإطار اتصاله بالأرض بقليل.

بعد ذلك يتم خلع الصواميل نهائيا، ثم خلع الإطار المراد استبداله وتركيب الإطار الجديد، ثم يتم ربط الصواميل مرة أخرى ولكن ليس بإحكام، وذلك بشكل متقابل أيضا، ثم يتم إنزال الإطار على الأرض، ثم يتم استكمال ربط الصواميل بإحكام.

في النهاية يجب ضبط هواء الإطارات على القيم الصحيحة، بالإضافة إلى إعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كلم ومراجعة ضغط هواء الإطارات مرة أخرى.