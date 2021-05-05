لعشاق السيارات الرياضية.. أبرز موديلات 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق السيارات الرياضية مجموعة متميزة من الموديلات من المقرر طرحها رسميا خلال عام 2022.

وجمع موقع "هوت كارز" أبرز السيارات الرياضية المقرر أن تطرح العام القادم بشكل رسمي.

وضمت القائمة في مقدمتها، النسخة الأحدث لعام 2022 من موديل أودي الرياضي الشهير R8 بمحرك V10 سعة 5.2 لتر.





ومن المقرر طرح نسخة عام 2022 الأحدث من طراز بورش Porsche 911 Hybrid، الذي يطرح ضمن خطة بورش لأن تصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية الهجينة فقط بحلول عام 2030.





ونسخة عام 2022 الأحدث من طراز Subaru WRX STI والمقرر طرحها بمحرك بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 400 حصان، بعزم دوران 362 لفة/قدم.





وضمت القائمة ، نسخة عام 2022 الأحدث من طراز Mazda RX-9 والمقرر طرحها بمحرك متميز ضمن فئة V8.





ونسخة عام 2022 الأحدث من طراز Toyota GR 86، والمقرر طرحها بمحرك بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 228 حصانا، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.2 ثانية.





وفي القائمة أيضا، نسخة عام 2022 الأحدث من طراز Chevrolet Corvette C8 Z06، والمقرر طرحها بمحرك V8 بسعة 5.5 لتر، ينتج قوة 600 حصان.





ونسخة عام 2022 الأحدث من طراز Tesla Roadster، والمقرر طرحها بمحرك كهربائي، ينتج قوة 1006 أحصنة، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.9 ثانية.





وفي الختام جاءت نسخة عام 2022 الأحدث من طراز Nissan 400Z بمحرك V6، ينتج قوة 444 حصانا.



