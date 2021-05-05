فورد تكشف عن سعر طرازها الكهربائي E-Transit

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فورد عن الأسعار الرسمية لطرازها الكهربائي المخصص لمهمات الشحن E-Transit بنسخته الأحدث لعام 2022.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن الطراز الذي تطرحه فورد ضمن أسطولها العامل بطاقة كهربائية كاملة، سيتوفر بتكلفة تبدأ من 43,295 ألف دولار.

وتصل تكلفة طراز E-Transit الكهربائي متعدد المهام لـ 52,690 ألف دولار بحد أقصى، وتفتح فورد باب الحجز للطراز بداية من يوليو المقبل.





وتوفر فورد طراز E-Transit بثمانية موديلات مختلفة تغطي كافة مهام سيارات الشحن ونقل البضائع بأنواعها.





ويمد محرك الطراز الكهربائي بالطاقة، بطاريات تعمل بمعدل 67 كيلوات في الساعة، وتمنح الطراز القدرة على السير حتى مسافة 126 ميلا على شحنة واحدة.

وينتج المحرك الكهربائي للطراز E-Transit قوة 266 حصان، بعزم دوران 317 لفة/قدم.

وبدأت فورد خطوات جادة لتعزز مكانتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل.



وأعلنت فورد عن تدشينها لأول مركز تابع لها لأبحاث تطوير وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن كانت في الماضي تستعين ببطاريات كهربائية من صناعة ماركات أخرى تضيفها لسياراتها.

المركز الجديد من فورد، تم تأسيسه بولاية ميتشجان الأمريكية، ويحمل اسما رسميا Ford Ion Park، في إشارة لحديقة فورد لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، وفقا لـ"ذا فيرج".

وسيعمل بالمركز مجموعة من فرق الأبحاث والتطوير بمجال بطاريات السيارات الكهربائية، سيتكون من 150 خبيرا في هذا المجال.

وسبق أن أعلنت فورد عن أن خطتها للتحول لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بنسبة 100%، تخصص لها رأسمال يقدر بـ 22 مليار دولار، ستخصص منها 7 مليارات دولار لتطوير أنظمة القيادة الذاتية.

