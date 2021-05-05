شاهد محاولة لصوص سرقة شاحنة نقل أموال مدرعة في جنوب أفريقيا “فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في حادث مروع ولكن شائع في جنوب أفريقيا، حاول لصوص إيقاف شاحنة نقل أموال مدرعة مع إطلاق الرصاص عليها، وقد كشف الفيديو الداخلي للسيارة عن ردة فعل السائق ورفيقه أثناء المحاولة.

ونرى في الفيديو أن رصاصة واحدة على الأقل ضربت الزجاج المقاوم للرصاص من ناحية السائق، والذي اندفع في مناورات بارعة في محاولة لتفادي السيارات المطاردة، قبل توقفه وخروجه بالبندقية لمواجهة اللصوص، والذين هربوا سريعاً من الموقع.

ووضحت وسائل الإعلام المحلية أن الحادثة وقعت في مدينة بريتوريا، وأن السائق هو عضو سابق في قسم العمليات الخاصة لشرطة جنوب أفريقيا، ما يوضح استجابته السريعة للموقف العصيب.